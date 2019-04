Das ganze Revier knistert

Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen dieses Mal kaum sein. Der BVB darf weiterhin vom Meistertitel träumen. Um an Leader Bayern München dran zu bleiben, ist ein Sieg gegen die «Königsblauen» Pflicht. Noch einmal darf die Borussia einen 4:0-Vorsprung, wie im November 2017, nicht aus der Hand geben. Das Spiel endete nach einer turbulenten Schlussphase 4:4, Naldo erzielte in der 94. Minute den Ausgleich für Schalke.

Abstiegskandidaten kommen nicht vom Fleck



Ein Punktgewinn für Schalke wäre aufgrund der jetzigen Situation wohl ein guter Punkt. Die «Knappen» stehen auf Platz 15 und kämpfen um den Ligaerhalt. Nur gerade einen Sieg haben sie in den letzten zehn Spielen geholt. Zuletzt gingen sie zuhause gegen Hoffenheim mit einer 2:5-Niederlage vom Platz. Dass das Team von Trainer Huubs Stevens weiterhin sechs Punkte Reserve auf einen Relegationsplatz hat, ist einzig dem Umstand zu verdanken, dass die anderen Abstiegskandidaten - Stuttgart, Nürnberg und Hannover - ebenfalls nicht vom Fleck kommen.

Ob Schalke ausgerechnet in Dortmund ein Befreiungsschlag gelingt, scheint fraglich. Das Team von Lucien Favre hat sich nach einer Schwächephase anfangs des Jahres gefangen. Weil aber Bayern München am Sonntag in Nürnberg kaum Punkte abgeben wird, zählen für die Borussia nur drei Zähler.

Interessant wird auch die Begegnung zwischen Dortmunds Verteidiger Manuel Akanji und Schalkes Stürmer Breel Embolo. Privat sind sie sehr gut befreundet, nun müssen sie diese Freundschaft zumindest für 90 Minuten vergessen.