Das Playoff gehört abgeschafft

Nun, auch potenzielle Zuschauer haben verstanden. Und bleiben deswegen zu Hause.

Seit das Playoff auf die Saison 2017/2018 hin um Viertelfinalserien erweitert worden ist, ist nicht mehr besonders wichtig, was zwischen Ende August und Ende März geschieht. Die Liga besteht aus zehn Clubs. Nur zwei von ihnen nehmen nicht an der Ausmarchung teil. Während der sieben Monate bringen sich die Equipen in Position. Sie kämpfen um eine gute Ausgangslage für die entscheidende Phase. Aber nicht um den Titel. Das passiert später: innerhalb weniger Wochen. Und zu einem Zeitpunkt, da es draussen längst wieder warm geworden ist und es einen im Grunde eher nicht in irgendwelche Hallen zöge.

Das Potenzial ist gross. Die Player müssen es bloss nutzen. Und zwar nicht nur während weniger Wochen.

Vor 1218 Leuten spielte der jahrelang beliebteste hiesige Handballclub Wacker in der Saison 2015/2016 im Schnitt. Aktuell beträgt dieser 767 Besucher. Der Zuschauerrückgang hat gewiss viele Gründe; der gewichtigste ist aber vermutlich jener der zu hohen Anzahl weitestgehend irrelevanter Matchs. Die Haltung vieler handballinteressierter Thuner lautet gerade: Ich geh dann schon wieder in die Lachenhalle – sobald es zählt.

Der Modus der Spitzenliga ist in den letzten fünfzehn Jahren gefühlt fünfzehnmal angepasst worden. Festgelegt wird er von der sogenannten Präsidentenkonferenz sowie von der operativen Geschäftsleitung und dem Zentralvorstand des Verbandes. Sie pflegen dabei einen Ideenreichtum zu demonstrieren, um den sie selbst von den fantasievollsten Kreativköpfen beneidet werden würden.

Sie schafften das Playoff ab und führten es wieder ein. Sie kreierten für die Saisons 2017/2018 und 2018/2019 einen grotesken, nur sehr schwer erklärbaren Modus, in dem die Clubs gegen gewisse Konkurrenten ein- und gegen andere zweimal antraten und in dem sich sechs Teams für eine Finalrunde qualifizierten, bevor sich acht Vereine in einem Playoff massen.