Es droht das komplette Kugel-Chaos

Diese Auslosung hat es in sich. Am Sonntag geht es um die Gruppen für die Qualifikation zur EM 2020. Genau, die Europameisterschaft, die in zwölf Ländern gespielt wird, die Schweiz gehört nicht dazu.

Noch nie war eine Auslosung so kompliziert. Das beginnt bei den Gastgebern. Bis anhin waren sie gesetzt, doch nun gibt es zu viele von ihnen, um allen einen Startplatz zu garantieren. Trotzdem will die Uefa die Qualifikations-Gruppen so gestalten, dass zumindest in der Theorie alle Gastgeber die Möglichkeit haben, die Endrunde zu erreichen.