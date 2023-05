Leichtathletik: Kambundjis Saisonstart verschiebt sich

Im März brillierte Mujinga Kambundji an der Hallen-Europameisterschaft in Istanbul mit Gold über 60 Meter. Doch nun muss die Bernerin eine Pause einlegen, sie leidet an einer Entzündung der Plantarfaszie. Dabei handelt es sich um eine Sehnenplatte an der Fusssohle. Schon gegen Ende der letzten Saison – ihrer bisher erfolgreichsten mit Gold an der Indoor-WM (60 m) und der EM (200 m), sowie EM-Silber (100 m) – hatte sie Fussbeschwerden. Beschwerden, die im Fall der 30-Jährigen seit 2017 immer wieder auftreten.

Muss pausieren: Mujinga Kambundji, hier beim Citius-Meeting in Bern 2022. Raphael Moser

«Normalerweise klingen die Schmerzen nach einer längeren Pause ab», sagt die Bernerin. Doch anders als letzten Herbst reichte die Regenerationszeit im Frühjahr nach der Hallen-EM nicht, um die Entzündung vollständig auskurieren zu lassen, bevor es Ende März wieder ins Trainingslager nach Belek (TUR) ging. Zurück in der Schweiz, entschied sich Kambundji in Rücksprache mit ihrem Arzt Jörg P. Dünkel von der Hirslanden Group für eine Eigenbluttherapie (ACP). «Dabei wird der Athletin Blut abgenommen, das Plasma sowie die Thrombozyten per Zentrifugation separiert und aktiviert und anschliessend unter Ultraschallsicht zielgenau in die Faszie gespritzt», erklärt Dr. Dünkel die Methode.

Weil Kambundji wegen der Behandlung den Fuss nicht voll belasten kann, muss sie nun ihre geplanten Starts an den Diamond-League-Meetings von Rabat, Rom und Paris absagen. Ihren Freiluft-Auftakt wird sie voraussichtlich Mitte/Ende Juni in Oslo oder Lausanne geben. An Kambundjis Zielen ändert sich deshalb nichts. Sie peilt in Budapest (19. bis 27. August) abermals drei WM-Finalteilnahmen an. Zudem will die Landesrekordhalterin über 100 und 200 m ihre Bestzeiten von 10,89 und 22,05 Sekunden ins Visier nehmen. (mob/pd)