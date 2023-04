Golf: Exploit von Valenzuela

Die Genfer Proette Albane Valenzuela hat an der Chevron Championship in The Woodlands, Texas, für Furore gesorgt. Am ersten (von fünf) Grand-Slam-Turnier des Jahres belegte sie den geteilten 4. Platz und sicherte sich 188’300 Dollar Preisgeld. Mit 8 unter Par fehlten der 25-Jährigen nur zwei Schläge auf die US-Siegerin Lilia Vu.

Valenzuelas bestes Ergebnis an einem Major war zuvor der 24. Rang am US Open 2018 gewesen, damals noch als Amateurin. (kai)