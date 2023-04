Tennis: Djokovic verpasst Masters in Madrid verletzt

Novak Djokovic wird nicht am ATP-1000-Turnier von Madrid teilnehmen können, dies teilten die Veranstalter des Sandturniers am Samstag mit. Die serbische Weltnummer 1 hat mit einer Blessur am Ellenbogen seines rechten Schlagarms zu kämpfen. In den letzten Wochen war Djokovic in Monte Carlo sowie an seinem Heimturnier in Banja Luka früh ausgeschieden. Sein Ziel dürfte eine Genesung bis zum Start der French Open in Paris, dem Höhepunkt der Sandsaison, Ende Mai sein.

Vor Djokovic hatte bereits Rafael Nadal seinen Start in der spanischen Hauptstadt abgesagt. Nadal hatte sich bei den Australian Open eine Muskelverletzung am Hüftbeuger und an der Leiste zugezogen und muss seitdem pausieren. (tzi/DPA)