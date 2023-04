Rad: Vollering siegt an der Flèche Wallonne

An ihr kommt in den Ardennen bisher einfach niemand vorbei: Demi Vollering (SD Worx) entscheidet nach dem Amstel Gold Race am Sonntag auch La Flèche Wallonne für sich. Die Niederländerin, die in der Schweiz lebt, vollbrachte einen regelrechten Kraftakt an der berüchtigten Mauer von Huy. Mit gut einem Kilometer ist der Anstieg ins Ziel zwar nicht besonders lang. Doch der durchschnittliche Steigungsgrad von fast 10 Prozent und die Abschnitte mit mehr als 20 Prozent zeigten eindrücklich, welche Fahrerinnen zuvor haushälterisch mit ihren Reserven umgegangen waren. Es ist Vollerings vierter Triumph in dieser Saison. Sie dominierte bereits die Strade Bianche und danach Dwars door Vlaanderen.

Vollering machte im Ziel deutlich: «Auch wenn ich es bei den letzten beiden Anstiegen selbst regeln musste, war dieses Rennen ein unglaublicher Teameffort», sagte sie unter Tränen ins Mikrofon der Journalisten. Und über den Teamfunk dankte sich ihren Kolleginnen: «Danke Mädels, ihr habt mich da durch gebracht. Danke, ich habe euch so gebraucht.» Und auch dabei flossen Tränen.

Dieser Dank ging unter anderem an die Adresse der Schweizer Zeitfahrspezialistin Marlen Reusser. Sie war es, die zuvor massgeblich dafür gesorgt hatte, dass der Fluchtversuch mehrerer Ausreisserinnen scheiterte. Es war der bekannte Reusser-Effekt – so nennen es die internationalen TV-Kommentatoren, wenn die Schweizerin in den Verfolgermodus wechselt. Reusser beendete das Rennen als 57.

Mit Elise Chabbey (Canyon/Sram Racing) glänzte auch eine zweite Schweizerin. Sie zeigte an den kleinen aber giftigen Anstiegen immer wieder ihre Kletterqualitäten und schaffte es als 9. ins Ziel. Petra Stiasny (Fenix-Deceuninck) wurde 39. und Geburtstagskind Noemi Rüegg (Jumbo-Visma) 47. (pia)