NHL: Boston feiert Rekordsieg

Die Boston Bruins schreiben Geschichte: Mit dem 5:3 am Sonntag in Philadelphia stellte das Team von Coach Jim Montgomery mit seinem 63. Saisonsieg einen neuen NHL-Rekord auf. Die Bruins verbesserten damit die bisherige Bestmarke der Detroit Red Wings von 1995/96 sowie der Tampa Bay Lightning von 2018/19. Zum Punkterekord der Montréal Canadiens von 1976/77 reicht Boston aus seinen verbleibenden zwei Spielen noch ein einziger Punkt. Davis Pastrnak gelang beim Rekordsieg ein Hattrick.

Drei Tore beim Rekordsieg: David Pastrnak gelang bei Bostons 5:3 in Philadelphia ein Hattrick. Foto: Getty Images

Ohne Skorerpunkte blieb dagegen Denis Malgin beim 5:4-Overtime-Erfolg der Colorado Avalanche in Anaheim. In 9:46 Minuten Eiszeit kam der Zürcher auf zwei Torschüsse. Mit dem fünften Erfolg in Serie überholte Titelverteidiger Colorado die Dallas Stars an der Spitze der Central Division.

Vier Tage, bevor am Donnerstag die Regular Season zu Ende geht, steht Malgin damit ebenso als Playoff-Teilnehmer fest wie Kevin Fiala mit Los Angeles sowie New Jersey mit Timo Meier, Nico Hischier, Jonas Siegenthaler und Akira Schmid. Nino Niederreiters Winnipeg hat gute Chancen, in der Western Conference einen der beiden letzten offenen Plätze zu erobern – ein Kampf, in dem Nashville, das seit Mitte März auf Captain Roman Josi verzichten muss, nur noch Aussenseiter ist. Für Pius Suter (Detroit) endet die NHL-Saison ebenso diese Woche wie für Tim Berni (Columbus). Philipp Kuraschew (Chicago) kehrt wegen seiner Schulterverletzung erst nächste Saison in den Spielbetrieb zurück. (phm)