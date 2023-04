Tennis: Alcaraz gibt Weltnummer 1 an Djokovic ab

Der Spanier Carlos Alcaraz hat in der Nacht auf Samstag den Halbfinal am ATP-1000-Turnier in Miami gegen den Italiener Jannik Sinner (ATP 11) mit 7:6, 4:6, 2:6 verloren. Sinner trifft im Final auf den Russen Daniil Medwedew, der seinen Landsmann Karen Chatschanow bezwungen hat.

Für Alcaraz bedeutet die Niederlage, dass er am Montag die Nummer 1 in der Weltrangliste nach zwei Wochen wieder an Novak Djokovic abgeben wird. Der Serbe verpasst das Turnier in Miami, weil er wegen fehlender Covid-Impfung nicht in die USA einreisen darf. Es ist nach Indian Wells der zweite ATP-1000-Event innerhalb eines Monats, den Djokovic aus diesem Grund verpasst. (saw)