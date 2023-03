Curling: Schweizerinnen schlagen Schweden und stehen im WM-Final

Es wurde eine spannende und ausgeglichene Halbfinal-Partie erwartet, am Schluss war es dann aber doch eine relativ klare Sache: Die Schweizer Curlerinnen schlugen an der Weltmeisterschaft in Sandviken das Heimteam aus Schweden deutlich 8:4.

Die Equipe des CC Aarau trat im Halbfinal von Beginn dominant auf, spielte präzise und blieb bis zum Schluss fokussiert. Die Schwedinnen wehrten sich am Anfang zwar mit starken und klug gespielten Steinen erfolgreich, die Vorentscheidung fiel dann aber im siebten End, als die Schweizerinnen dank einem Zweierhaus auf 6:3 davonziehen konnten. Danach bauten sie den Vorsprung sogar noch leicht aus und verwalteten diesen bis zum Schluss souverän. Auf den letzten Stein im zehnten End verzichteten die Schwedinnen dann, der Rückstand war zu gross und die Partie bereits entschieden.

35. WM-Sieg in Serie

Zurzeit scheinen Skip Silvana Tirinzoni und Co. beinahe unbesiegbar zu sein: Der Triumph gegen Schweden war der 13. Triumph im 13. Spiel an dieser Weltmeisterschaft in Schweden. Und es war der insgesamt 35. WM-Erfolg en suite für die Schweizerinnen.

Nun kommt es im Endspiel am Sonntag zum Duell gegen die Norwegerinnen. Diese setzten sich im anderen Halbfinal in einem deutlich ausgeglicheneren Spiel gegen Kanada 8:5 durch. Bereits in der Round Robin trafen die Schweizerinnen auf Norwegen und gewannen dabei souverän 6:1. Die Skandinavierinnen schlossen die Gruppenphase auf Rang 2 ab.

Somit gehört den Schweizerinnen auch im Final am Sonntag (ab 15 Uhr) die Favoritenrolle. Mit einem Triumph würden sie zum vierten Mal in Folge den Weltmeistertitel holen, den zehnten insgesamt. (tmü)