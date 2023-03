Rad: Nationalteam nimmt auch 2023 an der Tour de Romandie teil

Auch an der diesjährigen Tour de Romandie (25. bis 30. April) ist das Schweizer Radsport-Nationalteam wieder vertreten. Die Teilnahme des Schweizer Nationalteams an der Tour de Romandie und der Tour de Suisse sei eine Erfolgsgeschichte, schreibt Swiss Cycling in einem Communiqué am Dienstag. Es hätten seit der Premiere 2019 neun Athleten, die an den beiden World-Tour-Rundfahrten mindestens einmal das Trikot mit dem weissen Kreuz auf dem Rücken trugen, den Sprung in den professionellen Radsport geschafft. Ob das Nationalteam an der Tour de Suisse Women und/oder an der Tour de Romandie féminin präsent sein wird, entscheidet sich laut Swiss Cycling im Frühling. Dies muss vom Weltverband UCI bewilligt werden. Jetzt schon klar ist jedoch, dass der Verband von einem Start an der Tour de Suisse aufgrund einer Altersbeschränkung – maximal 25-jährig – absieht. (lob)