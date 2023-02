Leichtathletik: Jason Joseph und Ditaji Kambundji mit Traumzeiten

Zum Schluss das Beste – so schien das Motto der Schweizer Hallenmeisterschaften in St. Gallen – die Highlights folgten sich dicht innerhalb weniger Minuten. Als sich Hürdensprinter Jason Joseph für den Final über 60 m in die Startblöcke kniete, wusste er: Da war kein Druck mehr, vielmehr beflügelte den 25-jährigen Basler, was er bereits im Halbfinal gezeigt hatte: In 7,45 Sekunden war er zu seinem vierten Schweizer Rekord innerhalb von zwei Wochen gesprintet. Jetzt also noch der Final. Und noch einmal vermochte er die fünf Hürden mit einer Lockerheit und Konzentration zu nehmen, dass letztlich nur noch das Prädikat Weltklasse gut genug war. In 7,44 war es sein fünfter Rekord, damit ist er derzeit die Nummer 3 der Welt. Vom Jahresweltbesten, dem Amerikaner Grant Holloway, trennen ihn gerade noch sechs Hundertstel. Und Holloway ist derzeit das Mass im Hürdensprint: Er ist sowohl in der Halle, als auch draussen Weltmeister. Joseph sagte danach: «Meine zwei letzten Jahre waren sehr schwierig. Wenn ich aber jetzt hinausgehe und ein Rennen bestreite, weiss ich, dass etwas Gutes herauskommt.» Verheissungsvolle Worte für die Hallen-EM Anfang März in Istanbul.

Jason Joseph ist in Topform. Foto: Ulf Schiller (Keystone)

Kaum hatte er sein Siegerinterview gegeben, folgte der Flug von Ditaji Kambundji über die Hindernisse: Die erst 20-jährige, an der EM im vergangenen Sommer Bronzegewinnerin, hatte vor einer Woche den Schweizer Rekord auf 7,86 gedrückt – die Marke ist bereits wieder Vergangenheit. Die Bernerin flog am Sonntag in 7,81 ins Ziel und auf Platz 2 in der Jahresweltbestenliste. Seit dem Herbst trainiert Ditaji Kambundji die Hürdentechnik bei der gleichen Trainerin wie Joseph – Claudine Müller in Basel.

Die Austragung der Hallen-EM von übernächstem Donnerstag bis Sonntag ist nach den verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet offenbar nicht gefährdet. «Der europäische Verband war mit den Nationalverbänden in Kontakt und hat bekräftigt, dass der Event durchgeführt werden soll», sagt Christoph Seiler, Präsident von Swiss Athletics. Die Selektion findet am Montag statt, angeführt von Mujinga Kambundji haben 14 Athletinnen und Athleten eine Limite erreicht, ein weiteres halbes Dutzend wird wohl über seine Platzierung im European Ranking noch dazukommen. Klar ist, dass Langstreckenläufer Jonas Raess auf den EM-Start über 3000 m verzichtet. Er zieht am gleichen Wochenende hinsichtlich der WM im Sommer in Budapest seine Premiere über 10’000 m vor. (mos)