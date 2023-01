Leichtathletik: Ehammer führt, Elmer glänzt

Einen Tag nach ihrer Schwester hat auch Hürdensprinterin Ditaji Kambundji ihre Hallensaison eröffnet. Die EM-Bronzegewinnerin sprintete die 60 m Hürden am Meeting in Magglingen in 8,06 Sekunden, die Limite für die Hallen-EM in Istanbul im März liegt bei 8,03.

Derweil ist EM-Silbergewinner Simon Ehammer in Aubière (FRA) gut in den Siebenkampf gestartet: Mit 3540 Punkten führt er nach vier Disziplinen – im Hochsprung kam er mit 2,03 m bis auf zwei Zentimeter an seine Bestleistung heran, im Weitsprung blieb er mit 7,85 m unter den Erwartungen. Finley Gaio gelangen im Weitsprung (7,59 m) und mit der Kugel (14,42) Bestwerte, er startet als 2. (3389) in den zweiten Tag.

Einen Sieg in einer Glanzzeit feierte Mittelstreckler Tom Elmer in Lyon. Der Glarner gewann über 1500 m in hervorragenden 3:40,84 Minuten, schneller waren in der Schweiz nur Peter Philipp, Pierre Délèze und Peter Wirz.

Äusserst stark lief auch Jonas Raess in Boston, seit einiger Zeit gehört er dem On Athletic Club in Colorado an. In 13:10,96 min wurde er über 5000 m Dritter, es gewann Woody Kincaid (USA) in 12:51,61, der viertbesten Zeit je. (mos)