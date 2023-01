Formel 1: Sauber hat einen neuen Teamchef

Das Hinwiler Sauber-Team hat einen neuen Teamchef, der aber eigentlich gar kein Chef ist. Alessandro Alunni Bravi heisst der Mann, den der Rennstall am Donnerstagvormittag als «Team Representative» bekanntgab. Teamvertreter ist er also offiziell. Und doch eigentlich der Nachfolger von Frédéric Vasseur, dem ehemaligen Teamchef, der Anfang Jahr zu Ferrari gewechselt hat.

Vasseur war CEO und Teamchef gleichzeitig – nun sind die Rollen aufgeteilt. Andreas Seidl, der ehemalige McLaren-Teamchef, hat am 9. Januar in Hinwil als CEO der Sauber Group übernommen. Und Alunni Bravi wird künftig laut Medienmitteilung «das Team in allen Funktionen an den Rennwochenenden und abseits der Strecke vertreten».

Alessandro Alunni Bravi (l.) mit CEO Andreas Seidl. Foto: Sauber-Group

Der Name Alunni Bravi war bisher wohl nur jenen geläufig, die sich sehr eingehend mit der Formel 1 befassen. Ein völlig neues Gesicht ist der 51-jährige italienische Jurist aber nicht – weder im Motorsport, noch im Werk in Hinwil. 2017 stiess er zu Sauber als Verwaltungsratsmitglied und als Anwalt. Im letzten Jahr wurde er zum «Managing Director» befördert und war seither für die Bereiche Marketing, Kommunikation, Vertrieb, Recht, IT und Finanzen zuständig. Diese Funktion behält er weiterhin bei.

Erfahrung im Rennsport sammelte Alunni Bravi in verschiedenen Rollen in Nachwuchsserien – er war Berater, Teamchef und Fahrermanager, unter anderem zeitweise auch von Robert Kubica, der 2008 den ersten und bisher einzigen Sieg für die Hinwiler einfuhr. «Dank seiner grossen Erfahrung im Motorsport hat er alle Werkzeuge, die er braucht, um erfolgreich zu sein», wird Sauber-CEO Seidl in der Mitteilung zitiert. (fbo)