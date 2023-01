Eishockey: SCL Tigers holen sich Verstärkung

Die Schweizer Stürmer sind die Sorgenkinder bei den SCL Tigers. Es mangelt ihnen an Treffsicherheit, nur 24 der 91 Langnauer Tore haben sie erzielt. Insofern lässt der Transfer von Matthias Rossi ein wenig aufhorchen. In sieben Saisons hat der 32-jährige Aargauer mindestens zehn Tore erzielt, für den kräftigen und zweikampfstarken rechten Flügel (104 Kilo schwer) dürfte ab der kommenden Saison ein Platz in den ersten zwei Sturmformationen mit den Ausländern reserviert sein. Rossi, derzeit in Freiburg bei Gottéron engagiert, unterschrieb einen Kontrakt bis 2025. Somit stehen für die nächste Meisterschaft mittlerweile zwölf Angreifer im Kader – wobei noch zwei ausländische Offensivkräfte und wohl auch zwei Schweizer Stürmer hinzustossen dürften.

Matthias Rossi (links) steht derzeit noch bei Gottéron im Einsatz. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Auch die Langnauer Defensive nimmt derweil Form an. Die Vertragsverlängerung mit Routinier Sebastian Schilt und Miro Zryd, ist nun offizialisiert worden, beide gehören zu den Stammkräften in der Tigers-Abwehr. Aus der Organisation der ZSC Lions stösst zudem Noah Meier zu den Emmentalern. Der 20-Jährige Junioren-Nationalspieler debütierte schon mit 17 in der National League, derzeit spielt er beim zweitklassigen Farmteam GCK Lions. In der Abwehr sind für die Spielzeit 2023/2024 nunmehr sechs Akteure fix. (phr)