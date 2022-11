Tennis: Kroatien steht im Davis-Cup-Halbfinal

Kroatien hat zum zweiten Mal in Folge den Halbfinal im Davis-Cup erreicht. Der Vorjahresfinalist setzte sich am Mittwoch in Málaga gegen Spanien bereits nach den Einzeln durch und trifft am Freitag auf Australien. Borna Coric hatte die Kroaten mit dem 6:4, 7:6 (7:4) gegen Roberto Bautista Agut in Führung gebracht. Der US-Open-Sieger von 2014, Marin Cilic, sorgte anschliessend mit dem 5:7, 6:3, 7:6 (7:5) gegen Pablo Carreno Busta für die Entscheidung. Australien hatte sich schon am Vortag für die Runde der besten vier qualifiziert. (dpa)