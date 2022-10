Leichtathletik: Zbären hört auf

Noemi Zbären beendet ihre Karriere. Künftig will die studierte Bio-Chemikerin sich auf den Beruf konzentrieren. Auch für Familien und Kollegen will Zbären mehr Zeit haben. Fünfmal wurde die Hürdensprinterin Schweizer Meisterin, 2015 holte die Emmentalerin an der Weltmeisterschaft in Peking den 6. Platz. Zuletzt erreichte die 28-Jährige nach einem starken Comeback nach einer Verletzungspause an der WM in Eugene (USA) und an der EM in München jeweils den Halbfinal. (gae)