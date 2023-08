Mountainbike: Flückiger gewinnt in eindrücklicher Manier – Keller Zweite

Mathias Flückiger hat erstmals nach dem Wirbel um seine atypische Dopingprobe mit anschliessender provisorischer Sperre auf höchster Stufe triumphiert. Der 34-jährige Berner, Anfang Juli in Val di Sole noch Zweiter hinter Nino Schurter, feierte im andorranischen Pal Arinsal seinen sechsten Weltcupsieg im Cross-Country.

Auf dem vom Regen aufgeweichten und rutschigen Terrain zeigte Flückiger eine herausragende Leistung. Nachdem er sich früh mit dem Deutschen Luca Schwarzbauer vom Rest abgesetzt hatte, griff er in der zweiten Runde an und fuhr solo zum ersehnten Erfolg. Allerdings wurde es gegen Ende noch einmal eng: Der Franzose Thomas Griot, noch nie auf dem Podest, kam in der vorletzten Runde bis auf neun Sekunden heran, ehe die Lücke auf der letzten wieder grösser wurde. Im Ziel betrug die Differenz dann 23 Sekunden. Dritter wurde Weltmeister Thomas Pidcock.

Schon früh aus Verfolgergruppe und damit aus der Entscheidung gefallen war Schurter, den ein platter Hinterreifen von Platz 3 auf 17 zurückgeworfen hatte. Er musste sich schliesslich mit Rang 12 begnügen. Dafür schafften es mit Lars Forster (6.), Thomas Litscher (8.) und Vital Albin (10.) drei andere Schweizer mit Flückiger in die Top Ten.

Kellers starker Auftritt

Im Rennen der Frauen verpasste Alessandra Keller das Double in Andorra. Nach ihrem Triumph im Short Race am Freitag, ihrem ersten Saisonerfolg, musste sich die 27-jährige Nidwaldnerin einzig der jungen Österreicherin Mona Mitterwallner geschlagen geben. Platz 3 ging an die Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prévot.

Nachdem sich die Französin in der ersten Runde abgesetzt hatte, holte Keller in der zweiten über 20 Sekunden auf und übernahm die Führung. Wenig später fuhr sie alleine vorneweg, ehe nach einem Missgeschick in einer Abfahrt die von hinten nahende Mitterwallner – die 21-Jährige hatte Ferrand-Prévot zuvor überholt – aufschliessen konnte. Das Duo zog in der Folge davon, ehe Mitterwallner Keller in der vierten Runde stehen liess und unbeirrt ihrem ersten Weltcupsieg bei der Elite entgegenfuhr.

Grosse Freude über Platz 2: Alessandra Keller in Andorra. Foto: Keystone

Die übrigen Schweizerinnen hatten mit der Spitze nichts zu tun. Mit Olympiasiegerin Jolanda Neff (13.), Nicole Koller (14.) und Linda Indergand (19.) klassierte sich immerhin ein Trio auch in den Top 20. (kai)