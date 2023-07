Rad: US-Talent kollidiert mit Auto und stirbt

Die US-Radrennszene trauert um eines ihrer grossen Talente. Der 17-jährige Magnus White starb am Samstag, als er während des Trainings in der Nähe seines Hauses in Boulder (Bundesstaat Colorado) von einem Auto erfasst wurde, wie der Dachverband USA Cycling am Sonntag bekannt gab. «Er war ein aufsteigender Stern in der Off-Road-Szene», hiess es in der Mitteilung. «Wir sprechen der Familie White, seinen Teamkollegen, Freunden und der Stadt Boulder in dieser unglaublich schwierigen Zeit unser tiefes Beileid aus.»

Magnus White war in mehreren Disziplinen aktiv. 2021 wurde er US-Juniorenmeister im Cyclocross und fuhr für die US-Nationalmannschaft. Im vergangenen Jahr vertrat White die USA bei der Weltmeisterschaft im Cyclocross, in der Schweiz meist auch Radquer genannt. In diesem Jahr sollte er an der Cyclocross-WM in den Niederlanden teilnehmen. Seit dieser Saison fuhr er auch Strassen- und Mountainbikerennen. Als sich der Unfall ereignete, war White auf einer seiner letzten Trainingsfahrten vor der Abreise zur Mountainbike-Juniorenweltmeisterschaft im schottischen Glasgow. (DPA)