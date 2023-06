Rad: Start der 6. TdS-Etappe in Chur

Die Tour-de-Suisse-Etappe am Freitag startet nicht wie geplant in La Punt, sondern um 12.30 Uhr in Chur. Dies gaben die Organisatoren am Freitagmorgen bekannt. Grund für die Startverlegung ist der Bergsturz im Bündner Ort Brienz. Wegen diesem wurde in der Nacht die Phase Blau ausgerufen. Dies hatte zur Folge, dass die Albulastrasse gesperrt wurde. Die Lösung mit dem neuen Startort war mit den Behörden des Kantons Graubünden und der Stadt Chur vorbereitet.

Der Tour-de-Suisse-Tross hätte ursprünglich in La Punt starten sollen. Am Anfang der längsten Etappe mit 215 Kilometer nach Oberwil-Lieli wäre der Albulapass von der Engadiner Seite her im Programm gestanden. Die Etappe wurde nun um 65 Kilometer gekürzt. Der Tour-Tross verschiebt sich am Morgen via Flüelapass an den neuen Startort Chur. (heg)