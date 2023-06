Schwingen: Christian Stuckis perfekter Abgang

Wer möchte nicht genau so abtreten? Christian Stucki trat beim Seeländischen in Lyss zum letzten Mal in seiner grossen Schwinger-Karriere an, und er beendete das Fest als Sieger. Stucki gewann im lange Zeit taktischen und ereignislosen Schlussgang gegen Christian Gerber – die Entscheidung fiel in der letzten der 12 Minuten, kurz zuvor musste sich Stucki noch aus einer heiklen Situation befreien. Noch am Nachmittag hatte Stucki gegen denselben Gegner seine einzige Niederlage des Sonntags kassiert.

Jubel am letzten Schwingfest der Karriere: Christian Stucki lässt sich in Lyss feiern. Foto: Christian Pfander

Nach dem Triumph liess sich der 38-jährige Stucki einerseits gebührend feiern, andererseits bedankte er sich in einer Abschiedsrede unter anderem bei seiner Ehefrau Cécile für die Unterstützung in all den Jahren, sowie bei seinen Eltern, Trainern, Schwingerkollegen und Managern. Viele können die Tränen nicht zurückhalten – inklusive Stucki.

Wicki siegt überlegen

Geschwungen wurde am Sonntag auch beim Bergfest auf dem Stoos. Dort siegte Schwingerkönig Joel Wicki überlegen mit lauter Siegen. (kk/rh)