Diamond League: El Bakkali begeistert in Rabat – Hoffmann mit solidem Rennen

Soufiane El Bakkali (Mitte) gewinnt sein Heimrennen über 3000 m Steeple. Foto: Mosa'ab Elshamy (Keystone)

Der Lokalmatador enttäuschte nicht. Zum Abschluss des Diamond-League-Meetings in Rabat begeisterte Soufiane El Bakkali über 3000 m Steeple mit einer persönlichen Bestleistung in 7:56.68. Lange Zeit war der Marokkaner gar auf Weltrekord-Kurs, er verpasste ihn um drei Sekunden.

Beim zweiten Diamond-League-Meeting der Saison war mit Lore Hoffmann nur eine Schweizerin vertreten. Die Romande wurde über 800 m in 2:01.37 Sechste, nachdem sie auf der Zielgeraden noch zwei Plätze gut gemacht hatte. Sie war damit rund zwei Sekunden schneller als bei ihrem letzten Auftritt vor Wochenfrist in Frankreich. Das Rennen über die zwei Bahnrunden gewann die Kenianierin Mary Moraa in 1:58.72.

Verwirrung beim Start über 110 m Hürden

Der erste Höhepunkt des Meetings – das Rennen über 110 m Hürden der Männer – begann mit einem Moment der Verwirrung: Gleich zwei Fehlstarts gab es, worauf sich Weltmeister Grant Holloway ans Publikum wandte und dieses zur Ruhe ermahnte. Im ungewohnten Lärm war es für die Athleten schwierig, sich auf den Startschuss zu konzentrieren. Im dritten Versuch klappte es, wobei Holloway mit Rang 2 Vorlieb nehmen musste – es reüssierte Rasheed Broadbell (JAM) in 13,08 und mit vier Hundertstel Vorsprung auf den Amerikaner.

Einmal mehr keine Blösse gab sich Jakob Ingebrigtsen, der über 1500 m in 3:32.59 gewann. Weiter geht es in der Diamond League am Freitag in Florenz. (mob)