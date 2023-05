Eishockey: Österreich schafft den Klassenerhalt, Slowenien steigt punktlos ab

Im Abstiegsduell in der Gruppe A an der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland kann sich Österreich nach einem Penaltykrimi 4:3 gegen Ungarn durchsetzen. Das Team mit dem Schweizer Trainer Roger Bader liegt zwischenzeitlich 1:3 zurück, kann sich aber dank Treffern von Kevin Strong und Lukas Haudum in die Verlängerung retten. Nach der torlosen Overtime sind es dann einzig die Österreicher, die durch Manuel Ganahl und Dominique Heinrich zweimal reüssieren.

In der Schweizer Gruppe B tritt Slowenien, das bereits vor der Partie gegen Kasachstan als Absteiger feststand, ohne einen Punkt den Abstieg an. Im letzten Gruppenspiel gingen die Slowenen gleich dreimal in Führung, verloren aber dank zwei späten Treffern der Kasachen am Ende doch noch 3:4.

Ungarn und Slowenien werden bei der im kommenden Jahr bei der nächsten WM in Tschechien durch Grossbritannien und Polen abgelöst. (nka)