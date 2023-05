Judo: Stump gewinnt WM-Gold

Nils Stump hat bei der Judo-WM in Doha Schweizer Sportgeschichte geschrieben. Der 26-jährige Aargauer gewinnt in der Klasse bis 73 kg die Goldmedaille. Es ist der erste WM-Titel für das Schweizer Judo.

Nils Stump ist Judo-Weltmeister. Foto: Karim Jaafar (AFP)

Im Finalkampf gegen den Italiener Manuel Lombardo hatte Stump das Geschehen stets im Griff, schreibt der Verband. Weil es in der regulären Kampfzeit keinen Sieger gab, ging es in den allesentscheidenden Goldenscore. In diesem stützte sich Lombardo unerlaubterweise auf den Kopf von Stump, worauf der Italiener disqualifiziert wurde.

Stump zeigte in jüngster Zeit immer mehr, zu was er fähig ist. Im Februar gewann er in Tel Aviv ein Grand-Slam-Turnier. Im Oktober letzten Jahres gelang ihm dies als erstem Schweizer in Abu Dhabi. An einem Grossanlass gewann er nun zum zweiten Mal eine Medaille. An der EM 2021 in Lissabon holte Stump Silber. (heg)