Sportmythen im Check – Sport in der Kälte macht nicht durstig – und ob! Wer beim Sport viel schwitzt, der trinkt auch viel. Bei Kälte jedoch funktionieren die Warnsignale in unserem Körper weniger gut, wie eine US-Studie zeigt. Tobias Müller

Warme Getränke oder Sportdrinks mit Elektrolyten können bei körperlicher Aktivität in der Kälte nützlich sein. Foto: Getty Images

Durch verschneite Wälder rennen, über gefrorene Seen mit den Langlaufski gleiten, die Piste mit dem Snowboard runterfliegen – Wintersport ist auch Genusssport, mit schönen Aussichten und einzig­artigen Erlebnissen. Da kann das Essen und vor allem das Trinken während und auch nach der ­körperlichen Anstrengung leicht vergessen werden. Doch gerade bei Kälte ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr entscheidend, auch wenn man keinen Durst verspürt. Denn: Unser Körper spielt uns da einen Streich.

In einer Untersuchung aus dem Jahr 2004 liessen US-Wissenschaftler 17 Probanden einmal bei 4 Grad und später bei 27 Grad Sport treiben. Das Resultat: Trotz identischem Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen hatten die Sportler ein um 40 Prozent geringeres Durstgefühl in der Kälte. Ähnliche Resultate zeigten sich bei Versuchen an Tieren.