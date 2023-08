Stabhochsprung in Langenthal – Sponsoren von Sprungshow abgesprungen Bereits zum vierten Mal muss das traditionelle Stabhochspringen in der Langenthaler Innenstadt abgesagt werden. Bleiben noch weitere Versuche? Dölf Barben

Spektakuläre Sportart in ungewohnter Umgebung. Das Stabhochsprung-Meeting im Langenthaler Stadtzentrum hat letztmals vor vier Jahren stattgefunden. Seither ist jeder Versuch gescheitert. Foto: Marcel Bieri (Archiv)

Stabhochspringerinnen und Stabhochspringer sind gut darin, Hindernisse zu überwinden. Für die Organisatoren des traditionellen Stabhochsprung-Spektakels City-Athletics in Langenthal waren die Hindernisse dieses Jahres aber zu hoch. Einmal mehr. Der Anlass, der am 1. September in der Marktgasse über die Bühne gehen sollte, ist abgesagt worden. Es sei nicht gelungen, die nötigen Mittel für den diesjährigen Anlass zu beschaffen, heisst es in einer Mitteilung – obschon das Organisationskomitee (OK) bis zuletzt der Überzeugung gewesen sei, es zu schaffen.