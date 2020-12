Gemeindeversammlung Wiedlisbach – Sponsoren sollen bei der Finanzierung helfen Die Stimmberechtigten genehmigten den Kreditantrag für den geplanten Generationenspielplatz. Auch das stark defizitäre Budget kommt durch. Julian Perrenoud

Hier an der Hausmatt, wo sich derzeit noch Schrebergärten befinden, soll ein Generationenspielplatz entstehen. Foto: Raphael Moser

In Wiedlisbach soll bis nächsten Herbst ein neuer Generationenspielplatz entstehen. Derzeit verfügt die Gemeinde nämlich über keinen vergleichbaren öffentlichen Platz. Auf dem früheren und rückgebauten Spielplatz an der Hausmatt am Ortsrand plant der Gemeinderat einen grösseren Treffpunkt für die ganze Bevölkerung. Ausser ein paar Fragen gab es hierzu an der Gemeindeversammlung vonseiten der 44 Stimmberechtigten (von total 1602) keinen Widerstand – sie stimmten dem Begehren bei vier Enthaltungen klar zu.

Das Projekt kostet gemäss Voranschlag 250’000 Franken. Dieses Kostendach ist laut Gemeinderätin Esther Mühlemann «sportlich gesetzt». Deshalb sollen mindestens 100’000 Franken durch Sponsoring oder Beiträge Dritter sowie weitere 100’000 Franken aus dem Kiesfonds zusammenkommen. Dieser dient der Finanzierung oder Teilfinanzierung von Projekten der Einwohnergemeinde Wiedlisbach. Der Gesamthaushalt des Städtli würde somit noch mit 50’000 Franken belastet.