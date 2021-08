Berner Handbiker - Spitzensport-RS: Premiere für Behindertensportler Recher

Spiezer Handbiker – Spitzensport-RS: Premiere für Behindertensportler Recher Mit dem Paracycler Fabian Recher aus Spiez rückt am 1. November erstmals ein Sportler mit Behinderung in die Spitzensport-RS in Magglingen ein.

Der Spiezer Handbiker Fabian Recher istTeilnehmer an den Paralympics in Tokio. Er wird als erster Sportler mit einer Behinderung die Spitzensportler-RS absolvieren. Foto: PD

Nachdem bereits vier Athleten mit Behinderung remilitarisiert worden sind, damit sie Spitzensport-WKs leisten können, wird nun erstmals auch die Spitzensport-RS für Sportler mit Behinderung geöffnet, wie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) am Freitag mitteilte.

Die Premiere wird auch ein Berner Oberländer bestreiten können: Laut dem VBS haben der 22-jährige Spiezer Handbiker Fabian Recher und die 25-jährige Schwyzerin Elena Kratter (Leichtathletik) nach der Spitzensport-RS auch die Möglichkeit, jährlich bis zu 130 Spitzensport-WK-Tage für Trainings und Wettkämpfe zu absolvieren, die mit Erwerbsersatz und Sold entschädigt werden.

Paracycler Fabian Recher im Juni am Strassenrennen der Weltmeisterschaft im portugiesischen Estoril. Der 22-Jährige holte sich die Bronzemedaille. Foto: PD

«Das ermöglicht ihnen ein professionelles Training im Hinblick auf die Paralympics 2024 in Paris», heisst es. Recher wie Kratter qualifizierten sich bereits für die anstehenden Paralympics in Tokio, die am 24. August beginnen werden. Der junge Spiezer, im Juni WM- und EM-Dritter im Strassenrennen geworden, wird im Land der aufgehenden Sonne vom 31. August bis zum 2. September seine Wettkämpfe bestreiten.

Medizinische Hürden überwinden

Damit Recher und Kratter überhaupt als diensttauglich erklärt werden konnten, gab es bei der Armee einige medizinische Hürden zu überwinden und Versicherungsfragen zu lösen. Letztlich hiess der Oberfeldarzt das Vorhaben gut und auch administrativ konnte ihm positiv zugestimmt werden. «Der Chef der Armee hat gesagt, dass wir eine Armee für alle sind und die Fähigkeiten aller gezielt nutzen», wird Marco Mudry, Oberst im Generalstab, der in Magglingen das Kompetenzzentrum Sport der Armee führt, in der Mitteilung zitiert. Die Spitzensportförderung der Armee sei ein wichtiger Bestandteil der Spitzensportförderung in der Schweiz, ergänzte Mudry.

pd/jss

