Fazit zur ersten Halbzeit

Da war einiges los im Kybunpark! Nach 18 Minuten geht St. Gallen vermeintlich in Führung, doch der Treffer von Schubert wird aufgrund einer Abseitsposition annulliert. Das war aber noch nicht alles! Denn nach dem Abschluss von Schubert wird dieser von Garcia regelrecht umgesäbelt. Der VAR schaltet sich ein, Schiedsrichter Fedayi San schaut sich die Bilder an und entscheidet: Rot gegen Garcia. Die Young Boys sind seit dieser Aktion also nur noch zu zehnt – und machen das ganz ordentlich. In Person von Elia haben sie gar die Möglichkeit, in Führung zu gehen, doch der YB-Stürmer scheitert alleinstehend vor Ati Zigi. Kurz vor der Pause drehte St. Gallen nochmals auf und hatte einige gute Möglichkeiten.

Spannung ist für die zweite Halbzeit garantiert – bald geht es weiter im ausverkauften Kybunpark.