Spektakel garantiert

YB gegen St. Gallen – ein neuer Klassiker im Schweizer Fussball. Und einer, der es in sich hat. Er steht für Tore, Intensität, Spektakel. So fielen in den letzten 10 Direktbegegnungen 38 Tore, also 3,8 Tore pro Spiel.

Nach dem klaren 3:0-Sieg im Verfolgerduell gegen Servette sind die Ostschweizer wieder erster Verfolger der Berner – wenn auch mit einem Respektsabstand von 14 Punkten.

In dieser Saison endeten die beiden Direktbegegnungen mit einem 2:1-Sieg für das Heimteam.

Auf einen Sieg in Bern wartet der FC St. Gallen seit 16 Jahren. Am 20. März 2005 siegte er gegen YB mit 3:2. Urdaneta und Chapuisat erzielten damals die Tore für das Verliererteam – vor 7600 Zuschauern…