IDM Thun – «Spitzenmässige Leistungen» 42 frischgebackene Polymechanikerinnen und Polymechaniker nahmen am Mittwochabend am Berufsbildungszentrum IDM ihr Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis entgegen.

Nach vier Lehrjahren durften die frischgebackenen Polymechanikerinnen und Polymechaniker ihr Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis entgegennehmen. Foto: Murielle Buchs

«Ein ausgezeichneter Jahrgang», lobte Markus Meyer, stellvertretender Ableitungsleiter Technik und Logistik am Berufsbildungszentrum IDM (BBZ IDM), die frischgebackenen Polymechanikerinnen und Polymechaniker. Im Rahmen ihrer Lehrabschlussfeier am Mittwochabend in der Aula des BBZ IDM durften sie ihr Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis nach vier Lehrjahren entgegennehmen.

«Glaubt an euch»