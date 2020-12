Vom Obstberg nach Langenthal – Werner Rothen zieht schon wieder weiter Der Spitzenkoch Werner Rothen hat sich gerade in der Brasserie Obstberg warmgekocht. Und schon zieht es den 59-Jährigen wieder weiter. Claudia Salzmann

In seinen besten Zeiten war Werner Rothen mit 17 «Gault Millau»-Punkten und einem «Michelin»-Stern ausgezeichnet. Foto: Nicole Philipp

Im Juni verkündete das Wirtepaar Irene und Lukas Uehlinger von der Brasserie Obstberg im gleichnamigen Quartier einen Coup für die Berner Gastroszene: Spitzenkoch Werner Rothen hatte bei ihnen unterschrieben. Nur sieben Monate später zieht Rothen wieder weiter, nach Langenthal ins neue Viersternhotel Meilenstein. Er habe ein Angebot erhalten, das er nicht habe ausschlagen können, sagt der 59-jährige Rothen. «Im Obstberg war ja bereits viel vorgegeben. Das luxuriöse Hotel Meilenstein wurde kürzlich eröffnet, dort kann ich mich einbringen.»

Die Stippvisite im Obstberg knüpft an eine bewegte Zeit Rothens an: Von 2005 bis 2015 war er das Gesicht des Berner Restaurants Schöngrün, von wo er nach Basel in die Gastronomie des Novartis-Konzerns wechselte. Nach einem Jahr als «besserer Kantinenwirt» ging er ins Restaurant Il Grano in Büren an der Aare, dem er wiederum zu mehr «Gault Millau»-Punkten verhelfen sollte. Als sich dort der Betriebsinhaber ins Tagesgeschäft einmischte, kehrte Rothen im Frühling 2018 nach Bern zurück. Das Restaurant Zum Äusseren Stand – sein neuer Arbeitgeber – befand sich im Umbau, und Rothen begleitete die Fertigstellung und die Wiedereröffnung.