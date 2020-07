Vom Matterhorn an die Aare – Spitzenkoch übernimmt das «Zähringer» In Zermatt führte er eine mit 14 Gault-Millau-Punkten bewertete Küche, per September wechselt Gaston Zeiter ins Berner Mattequartier.

Reichen das Restaurant zum Zähringer weiter: Luis und Patricia Villamor. Foto: Archiv/Andreas Blatter

Das Restaurant zum Zähringer im Berner Mattequartier hat ab September einen neuen Pächter: Gaston Zeiter übernimmt das Lokal an der Badgasse von Luis und Patricia Villamor, die dort seit vielen Jahren eine mediterrane Küche anbieten. Gegenwärtig kocht Zeiter noch im «Paradies» in Findeln oberhalb Zermatt. Mit 14 Punkten ist das Walliser Restaurant im Gault-Millau aufgeführt.

Im historischen Haus mit Blick auf die Aare will Gaston Zeiter «eine Schweizer Küche auf französischer Basis» anbieten, lässt er selbst in einer Mitteilung verlauten. Demnach kommen künftig Bernerinnen und Berner in den Genuss seiner hausgemachten Ravioli, die ihm in Zermatt den Titel «Ravioli-König» eingebracht haben. Drei bisherige Mitarbeitende in Service und Küche bleiben dem «Zähringer» erhalten.

( mb / pd )