Basel effizient, St. Gallen mit viel Einsatz

Die erste Halbzeit ist vorbei. Die St. Galler haben den Start in die Partie vollkommen verschlafen und werden in der Hintermannschaft gleich zu Beginn doppelt kalt erwischt. Ademi und Campo treffen mit Chancen eins und zwei innert sechs Minuten. Zu Beginn spielen beide Teams mit sehr viel Emotion und gehen äusserst ruppig in die Zweikämpfe. Nach dem Doppelschlag kann sich der FCSG fangen und drängt immer mehr auf den Ausgleich. Dabei fehlt allerdings die Präzision im Abschluss. Itten trifft den Ball zwar ins Tor, doch der Treffer wird zurecht wegen Abseits aberkannt. Basel lässt sich nach den beiden Toren zurückdrängen und überlässt St. Gallen das Spieldiktat, verteidigt gut und lauert auf Konter. Bislang geht die Basler Strategie auf. Wollen die St. Galler in der zweiten Hälfte ins Spiel zurückfinden, müssen sie ihre Möglichkeiten konsequenter zu Ende spielen.