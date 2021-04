Loubegaffer – Spitz auf Bier und übermotivierte Polizisten Die Kantonspolizei Bern war am Sonntag streng mit den YB-Fans. Auf dem Spitz gibt es einen neuen Bierlieferanten. Der Stadtpräsident hisst die YB-Fahne zu früh. Das sind die News aus Berns Lauben. Die Loubegaffer

Der alte ist der neue Meister: Das wissen wir seit Sonntag. Dies hatte sich schon seit längerem abgezeichnet, und bei YB hat man sich hinter den Kulissen dafür vorbereitet. Beim Informationsmail allerdings hätten die Schriftgelehrten im YB-Staff wohl noch einmal den Text überprüfen müssen. Dieses ging mit einem ziemlich falschen Text raus. Darin stand, dass die Young Boys zum dritten Mal in Folge Meister geworden seien und wiederum gegen den FC Luzern. Korrekt ist, dass YB das vierte Mal in Folge und gegen den FC Lugano den Sack zugemacht hat.

Wechseln wir kurz die Liga: Der FC Breitenrain spielt bekanntlich auf dem Spitalacker. Dieser Platz heisst unter den Fussballfans Spitz. Dort gibt es nun neues Bier aus dem Hause Felsenau von Bernard Fuhrer und mit klingendem Slogan: «Spitz uf nes Bier?»

Früher wurde hier Egger-Bier aus Worb kredenzt, jetzt gibt es Felsenau-Gerstensaft. Foto: zvg

Spitz heisst ja scharf. Und scharf war auch das Vorgehen der Kantonspolizei Bern am Sonntag. YB-Fans hängten an der Kirchenfeldbrücke Transparente auf. Schon bald darauf waren Polizisten dabei, diese wieder zu entfernen. Auf Twitter fragte ein Nutzer nach dem Warum. Die Transparente seien aufgrund des Strassenverkehrsgesetzes und des städtischen Reglements entfernt worden, zwitscherte die Polizei zurück. Wie genau diese Transparente Verkehrsteilnehmende hätte ablenken sollen, fragen sich die Loubegaffer, denn die Transpis hängen an der Kirchenfeldbrücke so weit oben, dass man sie von der Strasse zwischen dem Marzili und der Matte aus gar nicht sehen könnte.

Der höchste YB-Fan Alec von Graffenried (GFL) hisste beim Erlacherhof die YB-Fahne bereits am Freitag. Obwohl noch eine klitzekleine Möglichkeit bestand, dass das Team von Gerardo Seoane es am Sonntag nicht schaffen würde, sich den Titel zu sichern. Ob von Graffenried sich ob des Sieges dermassen sicher war oder es ein Geschenk für seine Ehefrau war, die am Sonntag Geburtstag hatte, wissen die Loubegaffer nicht.

