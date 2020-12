Pfleger am Limit – Spitex wird zum Auffangbecken der Spitäler Patienten werden frühzeitig entlassen – oder finden erst gar keinen Platz. Das bekommen Pflegeinstitutionen wie die Spitex zu spüren. Pia Andrée Wertheimer

Weil die Spitäler überlastet sind, ist es jetzt auch die Spitex: Pflegebesuch in Zeiten von Corona. Foto: Jean-Christophe Bott/Keystone

Dem Senior ist unwohl, als er das Spital verlässt. Noch kein Tag ist seit seiner Operation vergangen. Die Ärzte konnten die Nierensteine aber nicht entfernen, zu heftig tobt noch eine Entzündung. Bis sie abklingt, braucht der Mann täglich eine Infusion mit Antibiotika. Trotzdem muss er das Spital verlassen, sein Bett wird dringend benötigt.

Immerhin steckt in seiner Tasche eine Verordnung für die Spitex, die ihm in den nächsten Tagen beistehen soll. Doch auch bei diesen Pflegeinstitutionen spitzt sich die Lage stetig zu. Bei der Spitex Zürich-Limmat beispielsweise steigt seit Mitte November die Zahl der verrechenbaren Stunden täglich um sechs Prozent. Allein am vergangenen Donnerstag zählte Geschäftsführerin Christina Brunnschweiler zwölf Neueintritte. Ihre Mitarbeiter haben es immer häufiger mit auffallend schwachen Personen sowie sehr komplexen Fällen zu tun, die ihnen von den Spitälern zugewiesen werden.