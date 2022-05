Im Einsatz für Mercy Ships – Spitalschiff mit Kreuzfahrt­atmosphäre – und mittendrin ein Berner René Lehmann hängte seinen gut bezahlten Kaderjob an den Nagel. Heuerte bei einem Hilfswerk an. Und freut sich nun über ein brandneues schwimmendes Spital. Stephan Künzi

Das neue Schiff ist der ganze Stolz seines Hilfwerks: René Lehmann, Chef des Schweizer Ablegers von Mercy Ship. Foto: skk

Das Schiff steht einem veritablen Kreuzfahrtdampfer in nichts nach. Über stattliche zwölf Decks ragt es in die Höhe, lässt die Menschen, die an der Anlegestelle vorbeigehen, zu Winzlingen werden. Helle Kabinen und ein grosszügiges Restaurant wecken genauso Erinnerungen an entspannte Ferienreisen wie die separate Café-Bar, der Supermarkt und der Coiffeursalon. Oder der Kraftraum, der Pool und nicht zuletzt der Spielplatz unter freiem Himmel.