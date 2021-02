Neue Praxis an Oberlandstrasse – Spital STS AG trägt den Kampf gegen den Krebs nach Spiez Die Spital STS AG eröffnet in Spiez eine Onkologie- und Hämatologie-Praxis, um näher bei den Patienten im Oberland zu sein.

Die Spital STS AG eröffnet in Spiez eine neue Onkologie- und Hämatologie-Praxis an der Oberlandstrasse 9. Foto: PD

«Die Anzahl an Patienten mit Krebserkrankung steigt aufgrund der Überalterung der Gesellschaft und der immer wirksameren Krebsmedikamente deutlich», schreiben die Verantwortlichen der Spital STS AG in einer Mitteilung. «Erfreulich ist aber, dass mit den stetig besseren Therapien die Heilungsrate bei den meisten Krebsarten deutlich zunimmt.» In dieser Hinsicht sei das Onkologie- und Hämatologiezentrum des Spitals Thun bestens aufgestellt.

Die neue Onkologie- und Hämatologie-Praxis der Spital STS AG eröffnet am 2. Februar nach einer umfassenden Umgestaltung der Räumlichkeiten an zentraler Lage in Spiez ihre Tore. «Das Onkologie- und Hämatologiezentrum unter der Leitung von Prof. Dr. med. Ueli Güller, MHS, Chefarzt, wird damit neu an zwei Standorten tätig sein», heisst es in der Mitteilung. «Nebst dem Hauptstandort im Spital Thun finden zum Start in der neuen Praxis in Spiez vorerst an drei Tagen pro Woche Beratungsgespräche für Patientinnen und Patienten mit onkologischen und hämatologischen Erkrankungen statt.»

In der neuen Praxis finden in «topmodernen Räumlichkeiten in einer angenehmen Atmosphäre» Beratungsgespräche statt, wie die Spital STS AG in ihrer Mitteilung schreibt. Foto: PD

Es werden Chemotherapien, Hormonbehandlungen, aber vor allem auch gezielte Tumortherapien und Immuntherapien verabreicht werden. Die Inbetriebnahme der neuen Praxis in Spiez hat laut Chefarzt Ueli Güller zwei ganz relevante Vorteile: «Einerseits ermöglicht uns der Aussenstandort in Spiez, den rasch steigenden Patientenzahlen gerecht zu werden, andererseits können wir aber auch den Bedürfnissen unserer Patientinnen und Patienten aus dem Berner Oberland nach einer wohnortsnahen und individuellen Betreuung und Behandlung noch mehr entsprechen.»

Die neue Onkologie- und Hämatologie-Praxis an der Oberlandstrasse 9 in Spiez liegt ca. 5 Gehminuten vom Bahnhof Spiez entfernt, direkt an der Bushaltestelle Oberlandstrasse. Standortleiter ist der Stellvertretende Chefarzt Christoph Ackermann.

pd/sgg