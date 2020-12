Personalengpass im Oberland – Spital schickt Lernende nicht mehr zur Schule Weil es an Pflegepersonal mangelt, lässt die Spitäler FMI AG ihre Lernenden vom Unterricht dispensieren. Auch sollen damit Ansteckungen in der Schule verhindert werden. Michael Bucher

Aufgrund der vielen Covid-Patienten ist das Pflegepersonal in den Spitälern im Kanton Bern am Anschlag. Im Bild: Intensivstation des Inselspitals. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Wegen der konstant hohen Zahl eingelieferter Covid-Patienten läuft das Gesundheitssystem im Kanton Bern am Limit. Nicht nur die Kapazitäten werden knapp, auch das Personal ist am Anschlag. Am Mittwoch traten Chefärzte des Inselspitals mit dramatischen Appellen an die Öffentlichkeit. Tags zuvor waren es die Oberländer Spitäler STS AG und FMI AG, welche in einer gemeinsamen Mitteilung alarmierende Töne anschlugen.

Bei der FMI-Gruppe, zu der die Spitäler in Frutigen und Interlaken gehören, ist man offenbar froh um jede Hilfskraft, die man auftreiben kann. So hat die Direktion der Spitalgruppe diese Woche verfügt, dass die Lernenden in ihrem Betrieb nicht mehr zur Schule gehen sollen, da es sie an der Front in den Spitälern braucht. Dies geht aus einer Mail des FMI-Direktionssekretariats an die Berufsfachschule Gibb in Bern vom Mittwoch hervor, welche dieser Zeitung vorliegt. Die Massnahme gelte ab sofort und bis mindestens zu den Weihnachtsferien, heisst es in dem Schreiben. Die Schüler brauche es, da die Personalsituation «sehr knapp» sei.