«Situation ist ernst» – Kanton Bern ruft vor Weihnachten zu breitem Testen auf Auch werden Schülerinnen und Schüler Pandemie-bedingt früher in die Weihnachtsferien geschickt. Wie geht es danach weiter?

In den Schulen nehmen die Ansteckungen so schnell zu, dass der Kanton Bern die Schülerinnen und Schüler drei Tage früher in die Weihnachtsferien schickt. In den Spitälern sind mittlerweile so viele Betten belegt, dass eine zentrale Bewirtschaftung der Intensivbetten nötig wird. An der Medienkonferenz am Freitagnachmittag sagte der kantonale Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) deshalb, die Weihnachstage würden erneut unter herausfordernden Vorzeichen stehen.

«Die Situation im Kanton Bern ist ernst», sagt Schnegg. Die Intensivpflegeplätze seien fast zu einem Drittel mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt. 85 Prozent der Personen, die beatmet werden müssen, sind nicht geimpft. Schnegg forderte die Bernerinnen und Berner deshalb erneut dazu auf, sich impfen zu lassen.

Die Spitäler haben damit begonnen, weitere Kapazitäten zu schaffen. Sei dies durch die Umlagerung von Aktivitäten innerhalb des Spitals oder durch Anpassungen im Operationsplan und bei der Durchführung von Eingriffen. Von nun an werden die Betten auf Intensivstationen für den ganzen Kanton zentral vom Inselspital koordiniert.

Schule soll nach Weihnachtsferien weitergehen

«An den Berner Schulen sind die Fallzahlen derzeit so hoch wie nie zuvor», sagte Bildungsdirektorin Christine Häsler (Grüne) an der Medienkonferenz. In der vergangenen Woche seien alleine an den Volksschulen des Kantons rund 700 Schülerinnen und Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Bereits vor zwei Wochen hat der Kanton ab der fünften Klasse die Maskenpflicht wieder eingeführt. Jetzt werden die Schülerinnen und Schüler der Volksschule bereits drei Tage früher in die Ferien geschickt. «Wir wollen den Schülerinnen und Schülern sowie den Angestellten eine möglichst sichere Weihnachtszeit gewährleisten», begründet Häsler die Massnahme. Durch die schulfreie Zeit würden in den letzten Tagen vor Weihnachten die Kontakte reduziert und es bleibe mehr Zeit, um sich vor Weihnachten testen zu lassen.

Mehr Testkapazitäten

Weiter hat der Kanton Bern seine Testkapazitäten erhöht. Wöchentlich werden derzeit rund 59’000 PCR- und Schnelltests durchgeführt. Damit ist das Testvolumen derzeit etwa zwei- bis dreimal höher als im Vorjahr in dieser Periode.

Die kantonale Gesundheitsdirektion ruft die Bevölkerung dringlich auf, sich vor Weihnachten testen zu lassen, damit während der Festtage die Ansteckungsrate möglichst tief gehalten werden kann. Personen, die sich krank fühlen oder leichte Krankheitssymptome zeigen, sollen sich sofort testen lassen und bis zum Vorliegen der Resultate in Selbstisolation gehen.

