US-Whistleblower kritisiert Überwachung – Spionagesoftware gehört verboten, sagt Edward Snowden Der einzelne Mensch könne sich gegen kommerzielle Spionagesoftware nicht wehren, sagt der US-Whistleblower. Ein Verbot sei der einzige Weg, sich zu schützen. Carina Seeburg

«Die gesamte Branche basiert auf einer Lüge»: Edward Snowden bei einem Onlineauftritt 2019. Foto: Miguel A. Lopes (EPA)

Nach den Enthüllungen über den Einsatz der Spionagesoftware Pegasus gegen Journalisten, Politiker und Menschenrechtsaktivisten hat sich Edward Snowden, der 2013 Abhörtechniken des US-Geheimdienstes NSA aufgedeckt hatte, schockiert über das Ausmass der weltweiten Überwachung geäussert: «Wir dulden keinen kommerziellen Markt für Atomwaffen, wir dulden keinen kommerziellen Markt für chemische oder biologische Waffen, aber wenn es um diese digitalen boshaften Angriffsvektoren geht, unternehmen wir rein gar nichts», sagte Snowden in einem Interview mit dem britischen «Guardian».

Ein internationales Team von Journalistinnen und Journalisten hatte zuvor monatelang Listen von Telefonnummern ausgewertet, die offenbar für die Überwachung mit der Spähsoftware Pegasus ausgewählt wurden. Pegasus ist ein Produkt des israelischen Unternehmens NSO Group.

Überwachung ist billig und einfach

Früher sei die Überwachung von Menschen – Kriminellen oder unliebsamen Oppositionellen – für Regierungen aufwendig und kostspielig gewesen. Durchsuchungsbefehle mussten genehmigt werden, für das Installieren von Kameras und Mikrofonen habe man in Häuser eindringen müssen. «Aber wenn sie dasselbe aus der Entfernung tun können, die Kosten gering sind und keinerlei Risiko besteht, dann fangen sie an, das die ganze Zeit zu tun, gegen jeden, der auch nur ansatzweise von Interesse ist», sagte Snowden. Das zeige auch die Liste von 50’000 Zielpersonen. «Man verwanzt keine 50’000 Häuser.» Gegen den Spion in der eigenen Tasche aber sei der Einzelne schutzlos.

«Die NSO tut das nicht, um die Welt zu retten, sondern aus einem einzigen Grund: um Geld zu verdienen.» Edward Snowden

Denn wenn man einen Weg gefunden habe, ein einzelnes iPhone zu hacken, könne man sie alle knacken. Und das sei ein Angriff auf eine kritische Infrastruktur, auf die sich heute alle verlassen müssten. «Es ist egal, unter welcher Flagge man lebt und welche Sprache man spricht, wir alle sind davon betroffen», sagte Snowden. Weltweit und vom Minister bis zum Menschenrechtsaktivisten, Journalisten oder zum einfachen Bürger – niemand sei vor staatlicher Überwachung sicher, solange sie keinen strengen Gesetzen unterliege.

«Die gesamte Branche der kommerziellen Hersteller von Intrusion-Software basiert auf einer Lüge», sagte Snowden. «Sie behaupten, Leben zu schützen und Verbrechen zu verhindern», aber in vielen Ländern werde diese Software Tag für Tag dazu genutzt, Menschen auszuspionieren, die keine legitimen Ziele seien.

Weiss, wovon er spricht: Snowden enttarnte 2013 die Abhörtechniken des US-Geheimdienstes NSA. Foto: AP

«Die NSO tut das nicht, um die Welt zu retten, sondern aus einem einzigen Grund: um Geld zu verdienen», sagte Snowden. Zu welchem Preis aber? Diese Frage müsse man sich gerade in Europa und den USA stellen. «Wie können diese Unternehmen kommerziell dermassen erfolgreich sein und sich rund um den Globus ausbreiten? Ganz offensichtlich haben unsere Regulierungsmassnahmen versagt», sagte Snowden. Der einzelne Mensch könne gegen die Spionagesoftware nichts ausrichten, der Verzicht auf Mobiltelefone sei keine Lösung. Daher müsse der Verkauf der Technologie durch Firmen wie NSO verboten werden. «Das ist der einzige Weg, wie wir uns schützen können.»

