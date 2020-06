Schifffahrt auf dem Thunersee – «Spiezerlis» Jungfernfahrt findet im Herbst statt Spielt das Coronavirus den Planern keinen erneuten Streich, sticht das restaurierte «Spiezerli» noch dieses Jahr in See. Guido Lauper

Historisches im Historischen: Schiffbauingenieur Andreas Kindlimann erläutert im Trüel die Restauration des bald 120-jährigen Dampfschiffs Spiez. Foto: Guido Lauper

«Das ‹Spiezerli› wäre so weit, dass wir demnächst auslaufen und die Instruktionsfahrten aufnehmen könnten», sagte Schiffbauingenieur Andreas Kindlimann am Sonntag vor versammelter Fangemeinde im Trüel, in der als Vortragsraum hergerichteten Trottenscheune des Heimat- und Rebbaumuseums Spiez (HRM).