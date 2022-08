BLS-Schifffahrt – «Spiezerli» bereits wieder ausser Betrieb Anfang April ging es als Dampfschiff auf Jungfernfahrt. Doch jetzt zeigen sich Mängel in der Elektronik des «Spiezerli». Das Schiff verkehrt diese Saison nicht mehr auf dem Thunersee. UPDATE FOLGT

Das Dampfschif DS Spiez, im Volksmund «Spiezerli» genannt, wurde revaporisiert. Nach dem erfolgreichen Saisonstart zeigen sich nun Mängel. Foto: Christoph Hurni



«Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme des Spiezerli Anfang April dieses Jahres muss das kleine Dampfschiff leider schon wieder ausser Betrieb genommen werden und kann bis auf Weiteres nicht auf dem Thunersee verkehren.» Das teilte die BLS-Schifffahrt am Dienstagmorgen per Communiqué mit.

«Wir planen und hoffen, das ‹Spiezerli› ab nächstem Frühling wieder für die Publikumsfahrten einzusetzen.» Aus dem Mediencommuniqué der BLS-Schifffahrt

In den letzten Wochen seien in der Elektronik der Fernsteuerung des Schiffs vermehrt Probleme aufgetreten, die nicht innert nützlicher Frist hätten behoben werden können, so die BLS-Schifffahrt. Die genauen Ursachen der Störung müssten mit den entsprechenden Spezialisten umfassend untersucht werden, damit die richtigen Massnahmen getroffen werden könnten.

«Dies wird eine längere Zeit beanspruchen und ist erst in der nächsten Unterhaltsperiode im kommenden Winter möglich», schreibt die Kommunikationsabteilung des Unternehmens. Damit jegliche Risiken ausgeschlossen werden könnten, werde das Schiff ab sofort bis auf Weiteres ausser Betrieb gesetzt. «Wir planen und hoffen, das ‹Spiezerli› ab nächstem Frühling wieder für die Publikumsfahrten einzusetzen», steht abschliessend geschrieben.

pd/don

