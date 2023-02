Zusammenhalt stärken – Spiezer Wünsche auf Wolken-Zetteln Der Startevent zum Projekt «Spiez – zäme ungerwägs» war als «World Café» gestaltet. Er brachte gute Gespräche. Anne-Marie Günter

Ein World Café im Lötschbergsaal in Spiez für den Startevent von «Spiez zäme ungerwägs». Foto: Anne-Marie Günter

«Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.» Mit dem Reinhard-Mey- Evergreen eröffneten die Projektleiter Kurt Berger und Joel Stalder den Samstagvormittag, an dem die Spiezer Bevölkerung eingeladen war, sich Gedanken über die zwischenmenschlichen Begegnungen in der Gemeinde zu machen. Im Lied steht ein Mann am Boden und denkt sich aus, wie es über den Wolken ist. Was wollen die Spiezerinnen und Spiezer über den Wolken erreichen?