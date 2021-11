Nach Aus von Firma Kandahar – Spiezer machen sich ohne Thuner Schuhe auf den Weg Mit Manuel von Allmens Kandahar-Schuhmanufaktur bricht im Chalchofe Lattigen die einstige Triebfeder des geplanten Gewerbeparks weg. Mit welchen Folgen? Jürg Spielmann

Das Gewerbeland im Chalchofe Lattigen bei Spiez. Zwischen der BLS-Simmentallinie (rechts) und der A 6 (hinten) entsteht ein Gewerbepark. Nach dem Aus von Kandahar Schuhe mit drei Spiezer Firmen. Foto: Jürg Spielmann

«Ende einer Ära – das Aus für Kandahar in Thun»: So titelte diese Zeitung in fetten Frontlettern am letzten Samstag, 20. November. Corona, schneearme Winter und das Hochwasser vom letzten Sommer hätten das Familienunternehmen aus dem Gwatt, das 1932 vom Mürrner Störschuhmacher Fritz von Allmen gegründet worden war, in die Knie gezwungen. Das sagte der letzte Geschäftsführer und Enkel des Gründers Manuel von Allmen.

«Wir wurden von der Meldung zum Kandahar-Aus nicht überrascht.» Niklaus Berger

Der Verkauf der Schuhmarke Kandahar in den Thurgau hat auch Auswirkungen für Spiez. Denn dorthin beabsichtigte von Allmen die Produktion seines legendären Schuhwerks zu verlegen, um am Thuner Standort Wohnblöcke in die Höhe ziehen zu können. Und mit den Erträgen den Fortbestand der Firma zu sichern. Diese Pläne sind nun Makulatur.