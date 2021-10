Covid-Bändeli am Handgelenk? – Spiezer Hotel geht in Sachen Zertifikatskontrolle eigene Wege Mittels farbiger Armbändchen werden Gäste des Hotels Seegarten-Marina auf ihren Covid-Status kontrolliert. Da stellt sich die Frage nach dem Datenschutz. Bruno Petroni

Im Hotel Seegarten-Marina (Bildmitte) werden die Gäste mit einem Covid-Bändchen am Handgelenk gekennzeichnet. Foto: Bruno Petroni

Im Dreisternhotel Seegarten-Marina in der idyllischen Spiezer Bucht wird den Hotelgästen am Handgelenk ein farbiger Bändel umgebunden, welcher deren Covid-Status anzeigt. «Gelbe Bändeli gibt es für die Geimpften, violette für Getestete und pinkfarbene für Personen ohne Zertifikat», berichtet ein Hotelgast gegenüber «20 Minuten». Dieser hat sich angeblich an der Réception gegen die Massnahme gewehrt, zumal er in der Kennzeichnung der Gäste eine Problematik mit dem Datenschutz sehe.

«Gäste und Personal entlasten»

Für eine persönliche Stellungnahme war Ernst Fuhrer, der Direktor des Hotelrestaurants Seegarten-Marina, am Donnerstag telefonisch nicht erreichbar. Gegenüber «20 Minuten» gibt er sich jedoch offenbar überzeugt, dass die Bedeutung der verschiedenen Farben den Gästen unbekannt sei. «Mit dieser Methode wollen wir sowohl Gäste als auch das Personal entlasten.» So müssten sich die Gäste nicht jedes Mal ausweisen, wenn sie im Restaurant speisen wollten; und die Mitarbeitenden des Hotelrestaurants müssten die Zertifikate nicht immer kontrollieren. Die Unterscheidung zwischen geimpften und getesteten Besucherinnen und Besuchern mache das Seegarten-Marina, weil Langzeitgäste jeweils nach Ablauf an einen erneuten Covid-Test erinnert würden. 95 Prozent der Besuchenden hätten kein Problem mit der Kennzeichnung nach Impfstatus.