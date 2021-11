Stichentscheid im Grossen Gemeinderat – Spiez setzt Zeichen für das Klima Das Gemeindeparlament überwies, nach langem Hin und Her, drei Motionen zum Klimaschutz. Und rief damit als erste Oberländer Gemeinde den Klimanotstand aus. Jürg Spielmann

«Klimanotstand jetzt!»: Der Demonstrationszug vom Samstag in Spiez verlangte rasch nachhaltigen Klimaschutz. Foto: Godi Huber

Zwei Tage nach der ersten Klimademo des Klimastreiks BEO in Spiez befasste sich das Gemeindeparlament gleich mit mehreren Vorstössen zum Klimaschutz. Und dieser bot am Montagnachmittag einiges an Diskussionsstoff. Noch nicht allzu üppig zwar bei der Motion Bernhard Stöcklis (Grüne). Seine Motion, welche die Förderung der E-Mobilität zum Ziel hat, wurde sowohl vom Gemeinderat als auch von den Fraktionen jeglicher Polit-Couleur im Grossen Gemeinderat (GGR) unterstütz. Und letztlich mit grossem Mehr angenommen.

Für eine lebhafte – und mitunter auch etwas langatmige – Debatte sorgten zwei parlamentarische Vorstösse, die der Jugendrat eingereicht hatte. Die erste Motion verlangte die «Ausrufung des Klimanotstandes in Spiez», die zweite, «Netto 0 bis 2030 in der Gemeinde Spiez», dass sich der Gemeinderat (GR) zum Ziel setzte, bis in acht Jahren auf dem Gebiet der Gemeinde Spiez klimaneutral zu sein.