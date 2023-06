Parlament düpiert Gemeinderat – Spiez muss den Bau einer Mehrzweckhalle prüfen Gegen seinen Willen muss der Gemeinderat den Hallenbau in Faulensee zeitnah prüfen. Bürgerliche und das Freie Spiez/GLP setzten sich durch. Gewonnen ist noch nichts. Jürg Spielmann

Weist dieses Schild bei der 22-jährigen Schulanlage Faulensee dereinst auch den Weg zu einer Mehrzweckhalle? Foto: Jürg Spielmann

Er schraubte daran. Und justierte nach. Zu wichtig war dem Faulenseer Peter Gertsch (SVP) seine Motion, die den Bau einer Mehrzweckhalle in der Seebäuert zum Ziel hat. Dabei könnte diese längst stehen: 1997 hatte Spiez ein 3,1-Millionen-Hallenvorhaben an der Urne versenkt. Per Zufallsmehr. Am Montagabend nun äusserte sich der Grosse Gemeinderat (GGR) zum neuerlichen Anlauf für eine Turn- und Festhalle bei der Schulanlage Faulensee. So viel sei verraten: Gertschs Werkeln sollte belohnt werden.