Derbysieg in der 2. Liga inter – Spiez holt drei wichtige Punkte im Abstiegskampf Der FC Spiez macht mit dem 3:1-Heimsieg gegen Lerchenfeld einen Schritt Richtung Klassenerhalt. Matchwinner mit einer Doublette war Ivan Markovic.

Die Spiezer herzen ihren zweifachen Torschützen Ivan Markovic (Nr. 7). Foto: Dres Hubacher

Dreimal in Folge war der FC Spiez zuletzt als Verlierer vom Platz gegangen und auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. «Dabei waren wir nie das schlechtere Team. Wir machten einfach die Tore nicht, obwohl wir dazu genügend Chancen gehabt hätten», erklärt Stürmer Ivan Markovic.

Am Samstag hat Spiez aus der Negativspirale herausgefunden. Im Derby gegen Lerchenfeld sei für einmal alles optimal aufgegangen, so Markovic. «Vielleicht auch deshalb, weil wir einfach gewinnen mussten.» Er selbst, Markovic, avancierte dabei als Doppeltorschütze zum Matchwinner. In der 40. Minute zirkelte der 24-Jährige den Ball von der Eckfahne aus direkt in die Maschen zum 2:1. Kurz vor Matchende reüssierte Markovic nach einem Konter allein vor Gästetorhüter Kevin Anklin. Das 3:1 bedeutete die Entscheidung in einer Partie, die vor der Pause gefälligen Fussball bot, in der zweiten Halbzeit bis auf Markovics Treffer aber mehr oder weniger ereignislos dahinplätscherte. «Uns ging es vor allem darum, den Vorsprung zu verwalten», gab Markovic zu verstehen. «Das gelang uns, wir standen hinten gut.»

Schnelle Führung

Gut war auch der Start des FC Spiez. Bei den Gästen stimmte im Abwehrverbund die Zuordnung nicht, der völlig frei stehende Eron Guri schob mühelos zum 1:0 ein. Da waren gerade mal knapp fünf Minuten verstrichen.

Mit Verzögerung fand auch Lerchenfeld allmählich ins Spiel, doch zwingende Offensivaktionen blieben vorerst aus – bis sich die Ereignisse für einige Minuten überschlugen. Zuerst traf Markus Gafner nur den Querbalken (25.), dann zeigte der Schiedsrichter auf den Penaltypunkt. Fitim Iseni scheiterte aber an Spiez-Schlussmann Fabio Stucki. Keine zwei Zeigerumdrehungen später erhielt Lerchenfeld erneut einen Foulelfmeter zugesprochen. Diesmal übernahm Kai Knuchel die Ausführung – und der unermüdliche Mittelfeldmotor traf zum 1:1. Zu mehr reichte es den Thunern allerdings nicht mehr. Sie waren wohl bemüht, in ihren Offensivaktionen jedoch zu ideen- und harmlos, um das Blatt noch wenden zu können.

Hängende Köpfe bei Kai Knuchel und den Lerchenfeldern. Foto: Dres Hubacher

Für Lerchenfeld hat sich die Situation im Abstiegskampf zwei Runden vor dem Meisterschaftsende somit verschärft. Die Lage ist nicht hoffnungslos, aber doch kritisch. Die letzten Widersacher sind am kommenden Samstag zu Hause Tavannes/Tramelan, eine Woche später auswärts die Basler Old Boys.

Konolfingen im Elend

Noch grössere Sorgen plagen nach dem 0:1 am Samstag in Liestal den FC Konolfingen, dem auswärts gegen Schlusslicht Moutier und zu Hause gegen das neuntplatzierte Binningen grundsätzlich keine unlösbaren Aufgaben bevorstehen. Nur: Der 5-Punkte-Rückstand auf den rettenden elften Rang ist eine schwere Hypothek. Dass die letzten sechs Spiele allesamt verloren gingen, stimmt auch nicht gerade zuversichtlich.

Spiez hofft auf Partybus

Spiez hingegen, das sich wieder über den «Strich» gehievt hat, scheint dem Klassenerhalt näher gerückt zu sein. Das noch Aufstiegsträume hegende Liestal (daheim) und Tavannes/Tramelan sind die Gegner im Saisonendspurt. «Dann», so hofft Markovic, «machen wir auf der Rückfahrt aus Tavannes aus dem Reise- einen Partybus.»

