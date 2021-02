Wasserzauber in Thun? – Spiez hatte schon vor hundert Jahren Wasserattraktion Bereits 1902 wurde auf Wasser gesetzt, da könnte auch der Wasserzauber in die Spiezer Bucht passen. Oder eher etwas Modernes für die ganze Region? Jürg Spielmann

Von 1902 bis 1917 gab es im Spiezer Hafenbecken einen Springbrunnen, der das Wasser bis zu 52 Meter hoch in die Luft schoss. Foto: PD/Werd & Weber Verlag AG

Wasser marsch? In Thun ist das Projekt Wasserzauber, das Ende 2019 präsentiert wurde, umstritten. Ein Politikum, bei dem die Meinungen auseinanderklaffen. Nachdem der Stadtrat im November in seiner Budgetdebatte die dafür vorgesehenen 101’000 Franken dem Rotstift geopfert hatte (mit 25:14 Stimmen), lancierten bürgerliche Politiker eine Petition. Deren Ziel: Der Wasserzauber – eine Ton-, Licht- und Wassershow zwischen Sinnebrücke und Göttibachsteg – möge nicht untergeht. Am 18. Februar wird der Stadtrat über den Vorstoss den Daumen heben oder senken.